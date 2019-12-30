2019/12/30 | 13:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أبدت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، قلقها من التوترات المتزايدة التي تشهدها منطقة الخليج.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن روسيا تشعر بالقلق إزاء التوتر المتزايد في منطقة الخليج، والذي يزيد من حدته الغرب بشكل مصطنع.

كما وتحدث لافروف خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، عن منع إنهيار خطة العمل المشتركة.

وقال لافروف " كما نعلم تمت الموافقة على مشروع خطة العمل المشتركة بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن نعلم كيف خرجت الولايات المتحدة من هذا المشروع بطريقة فيها الكثير من الغطرسة، في الوقت الذي تحاول منع الأعضاء من تنفيذ قراراته".

من جهته علق وزير الخارجية قائلا " اليوم نعمل على تبادل الأفكار والآراء التي تمكننا من العمل على منع انهيار هذا المشروع".

في عام 2015، أعلنت الدول الست (بريطانيا العظمى وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) وإيران عن تحقيق خطة العمل الشاملة المشتركة.

وينص الاتفاق على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني، الى ان الاتفاقية استمرت في شكلها الأصلي ثلاث سنوات، وفي أيار 2018 ، أعلنت الولايات المتحدة انسحابا أحاديا منها واستعادة فرض العقوبات الصارمة ضد إيران، لتعلن إيران التخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا قلقة إزاء تصاعد التوتر في منطقة الخليج) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا قلقة إزاء تصاعد التوتر في منطقة الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).