ظهور نادر لنادية لطفي احتفالا بالكريسماس

2019/12/30 | 13:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

فاجأت الفنانة المصرية نادية لطفي جمهورها بظهور نادر لها، وذلك في الصور التي تداولها حساب للمشاهير عبر موقع الصور الشهير "إنستغرام"، والتي ظهرت فيه مرتديه ملابس باللون الأحمر كنوع من الاحتفال بالكريسماس، والذي تفاعل معه جمهورها ومحبوها.

وتفاعل الجمهور مع صورة نادية لطفي، مبدين إعجابهم الشديد بالنجمة القديرة التي مازالت جميلة رغم تقدم العمر بها، وجاءت التعليقات لتشمل كثيرًا من الأدعية بطول العمر والصحة لها، كما علق البعض قائلاً:"شكلها ماتغيرش كتير"، وقال آخر "ما شاء الله قمر زي ما هي".

وتتلقى الفنانة نادية لطفي العلاج منذ فترة في مستشفى المعادي العسكري وحالتها الصحية مستقرّة، ومن وقت لآخر يزورها بعض أصدقائها من نجوم الوسط الفني لطمأنة جمهورها عليها.

يذكر أن آخر ظهور لنادية لطفي أوائل كانون الثاني الماضي عندما منحتها وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، درع جائزة الدولة التقديرية للفنون، بالتّزامن مع عيد ميلادها الـ82، والذي وافق الثالث من كانون الثاني.

وكانت نادية لطفي قد اعتزلت الفن منذ سنوات طويلة ولكن لم تعتزل الحياة الفنية حيث تحرص على التواجد في بعض المناسبات الفنية ولا تزال على تواصل مع أصدقائها المقربين مثل فيفي عبده التي تحرص على زيارتها بشكل مستمر واحتفلت منذ فترة بعيد ميلادها هناك.

ويبلغ رصيد نادية لطفي، الفني حوالي 75 فيلمًا سينمائيًا على مدى 30 عامًا، ومن أشهر أعمالها "الناصر صلاح الدين، السبع بنات، الخطايا، السمان والخريف، للرجال فقط، بين القصرين، الإخوة الأعداء".

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