خلية الإعلام الأمني تنشر نتائج اليوم الثاني من عملية إرادة النصر الثامنة

2019/12/30 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاثنين (30 كانون الأول 2019)، نتائج اليوم الثاني من عملية إرادة النصر الثامنة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "لليوم الثاني من عملية إرادة النصر الثامنة، فرقة الرد السريع بجميع محاورها تستمر بتطهير وتفتيش الجبال، والوديان، وجانبي بحيرة العظيم شرق قضاء طوز خرماتو".

وكانت خلية الاعلام الأمني، قد أعلنت، الاحد (29 كانون الأول 2019)، انطلاق المرحة الثامنة من عملية "إرادة النصر" من خمسة محاور.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة انطلقت صباح اليوم الأحد 29 كانون اول 2019 المرحلة الثامنة من عملية أرادة النصر من خمسة محاور، حيث كان المحور الأول قيادة عمليات نينوى ، فيما كان المحور الثاني قيادة عمليات الجزيرة، والمحور الثالث قيادة عمليات صلاح الدين، والمحور الرابع قيادة عمليات ديالى، والمحور الخامس للمقر المتقدم في كركوك".

وأضاف البيان، أن "في هذه المرحلة ضمن المحور الأول، قد اشتركت فيها، القطعات لوائي المشاة 73 و92 في الفرقة الخامسة عشر، وألوية المشاة 43 و60 و21 في الفرقة العشرين".

وأشار الى أن "المحور الثاني اشتركت فيها قطعات الفرقة السابعة لواء مغاوير الجزيرة ولواء المشاة الثامن فرقة المشاة الآلي الثامنة لواء المشاة 30".

ولفتت الى أن "المحور الثالث اشتركت فيها قطعات لواء المشاة 91 وقوات من قيادة شرطة صلاح الدين، وفي المحور الرابع اشتركت قطعات الفرقة الخامسة وقوات من قيادة شرطة ديالى".

وأردف البيان، أن "المحور الخامس اشتركت فيه قطعات الفرقة المدرعة التاسعة وألوية 18 و15 من الشرطة الاتحادية ولواء المشاة 45 بالفرقة الحادية عشر ولواء المشاة 52 في الفرقة الرابعة عشر، وألوية1 و2 و3من فرقة الرد السريع".

وبينت أن "هذه المرحلة بإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي والحشد العشائري ،وعدد من الوكالات الأمنية والاستخبارية"، مشيرة الى أن "هذه العمليات تستهدف تفتيش وتطهير المناطق والقرى والمساحات المفتوحة للتعقب، وإلقاء القبض على المطلوبين وتجفيف بقايا الإرهاب، وإدامة الاستقرار والأمن ضمن القواطع التي ستشملها هذه المرحلة وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة".واختتمت الخلية بيانها: "ستبقى قواتكم الامنية بكل تشكيلاتها وصنوفها العين الساهرة واليد الضاربة على رأس الارهاب، وسنوافيكم النتائج لاحقًا، ونهيب بكل وسائل الاعلام التنسيق مع خلية الاعلام الامني لتنظيم الزيارات والتغطيات الميدانية واستلام التصريحات والأخبار والتفاصيل الخاصة بمسار العمليات للمحاور كافة في هذه العملية الكبيرة" .

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وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "في تمام الساعة

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