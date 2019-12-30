2019/12/30 | 13:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلنتدائرة التحقيقات في الهيأة عن تمكنها من ضبط حالات تزوير في معاملات سلف متنوعة في دائرة صحة محافظة الأنبار، مبينة أن ذلك تسبَّب بهدر (854) مليون دينار من المال العام.الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن العملية، إلى أن ملاكات مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيأة، التي انتقلت إلى دائرة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد فساد اعضاء مجلس محافظة واسط .. صحة الانبار تلتحق بها .. وتكشف عن رائحة فساد جديدة !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد فساد اعضاء مجلس محافظة واسط .. صحة الانبار تلتحق بها .. وتكشف عن رائحة فساد جديدة !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).