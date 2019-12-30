1 مليار دولار أنفقها العراق لإستيراد محاصيل زراعية وفواكه إيرانية

2019/12/30 | 13:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أفاد تقرير للجمارك الإيرانية، الاثنين، بأن العراق استورد محاصيل زراعية وفواكه من إيران بقيمة 921 مليون دولار خلال عام واحد.

وذكر تقرير للجمارك الايرانية اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه بلغت صادرات ايران من الفواكه والمحاصيل الزراعية خلال العام الايراني الماضي /انتهى في 20 آذار 2019/ اكثر من مليار و500 مليون دولار.

واشار التقرير الى زيادة هذه الصادرات عن العام قبل الماضي بنسبة قدرها 35 % من ناحية القيمة و9% من ناحية الوزن.

واوضح التقرير أن العراق والامارات وروسيا كانت الدول المستوردة الرئيسية للفواكه والمحاصيل الزراعية الايرانية، حيث بلغ الصادرات الى العراق 921 مليون دولار، والامارات 153 مليون ، وروسيا 130 مليون دولار.

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