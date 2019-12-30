المرور العامة: إجراءات جديدة لتسهيل إنجاز المعاملات والحد من المعقبين

2019/12/30 | 13:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن إجراءات جديدة لتسهيل إنجاز المعاملات والحد من المعقبين.وقال مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن”المديرية تسعى لحل جميع المشاكل التي تواجه مواقع المرور ومنها تنظيم السير، فضلاً عن منح إجازات السوق وتسجيل المركبات، وتقليص الإجراءات الزائدة”.بدوره أكد

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