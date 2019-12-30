“بالوثيقة”.. لا تعيينات حكومية حتى اقرار قانون الموازنة

2019/12/30 | 13:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قررت وزارة المالية، ايقاف التعيينات والتنقلات والعلاوات لحين تشريع قانون الموازنة لعام 2020.وينص التعميم على: ايقاف الصرف المالي، ايقاف التعيينات لحين تشريع قانون الموازنة، ايقاف نقل الموظفين بين الوزارات.

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