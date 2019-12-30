رسالة إلى الأحزاب.. حسين تقريبا

2019/12/30 | 13:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عزيزي حزب الدعوة..عزيزي نوري المالكي..أعزائنا من الأحزاب الحاكمة..أنتم من شرّع هذا!..يا أحزاب العراق الحاكمة..بدون هاي الشعارات وبدون مزايدات على دماء الشهداء الي طاحوا بالقصف البارحة..والي ممكن يطيحون بالمستقبل..أعزائي الاحزاب وخاصة جناح نوري المالكي..بدون شعارات رجاءً..فأنتم من وقّع اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا..[…]

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