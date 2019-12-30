تلاميذ مدرسة التربية شمالي بغداد يستذكرون بطولات شهداء الحشد الشعبي

2019/12/30 | 13:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر تلاميذ مدرسة التربية في منطقة الشعب شمالي بغداد، الإثنين، بطولات شهداء الحشد الشعبي في محاربة داعش .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان ” مدرسة التربية في منطقة الشعب اقامت حفل تكريم لابناء الشهداء الذين لبوا نداء المرجعية للدفاع عن العراق واهله “، مبينا ان التلاميذ افتتحوا يومهم الدراسي وبادروا بقراءة

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