وزير الصحة يفصح عن حقيقة انتشار انفلونزا الخنازير في اقليم كوردستان

2019/12/30 | 13:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر وزير صحة اقليم كوردستان سامان عمر البرزنجي يوم الاثنين ان مرض انفلونزا الخنازير هو ذاته الانفلونزا الموسمية حيث ان فيروس هذا المرض انتقل عبر الهواء ولأول مرة عن طريق ذلك الحيوان الى الانسان وبعها انتشر في العالم بأسره.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة اربيل انه "في الايام الماضي اجرينا متابعة مكثفة لمواجهة مرض الانفلونزا الموسمية المنتشر على مستوى العالم اذ لا يخلو بلد منه ونحن بدورنا في اقليم كوردستان اتخذنا التدابير والاجراءات الوقائية لمكافحته".

واضاف ان "هذا المرض قد تبدل اسمه من انفلونزا الخنازير الى الانفلونزا الموسمية بعد انتقاله ولأول مرة عبر الهواء الى الانسان من خلال ذلك الحيوان"، مطمأنا سكان الاقليم بأن هذا المرض اعتيادي ولا يشكل اية مخاطر على الحياة.

واستدرك الوزير القول هذا المرض بسيط ولكن يتعين ان يتجنبه الاشخاص لانتشاره عبر الهواء وهو لا يستوجب اغلاق الحدود مع الدول.

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