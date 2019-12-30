علامات الاكتئاب تظهر على الأطفال بعمر 7 سنوات

2019/12/30 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير دراسة حديثة إلى أن الاكتئاب قد يبدأ في أدمغة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات، وعلامات التحذير قد تتنبأ بالمشاكل العاطفية المستقبلية لديهم.

وبالنسبة للعديد من الأشخاص المصابين بالاكتئاب، لا تبدأ الأعراض مثل القلق ونقص الشعور بالمرح حتى سن المراهقة.

لكن الباحثين الأمريكيين الذين درسوا ما يقرب من 100 طفل، وجدوا أنهم يستطيعون التنبؤ بالأطفال الذين سيعانون من الاكتئاب في سن 11 عاماً، عن طريق مسح أدمغتهم وهم في السابعة من العمر.

وأظهر المسح الضوئي بجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، أن 94 طفلاً، لديهم ارتباط أقل بين جزأين من الدماغ، يُعتقد أنهما يتحكمان في اتخاذ القرارات والمزاج.

و يشير تدفق الدم المرتفع بين مناطق المخ هذه إلى أن الخلايا تتحدث مع بعضها البعض، وهذا يعني أن هؤلاء الأطفال يديرون عواطفهم بشكل جيد.

لكن انخفاض تدفق الدم قد يشير إلى عكس ذلك، حيث أظهر هؤلاء الأطفال المزيد من علامات الاكتئاب في تقييم سلوهم بعد أربع سنوات.

ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة جاما سايشيراتي، أن أعراض الاكتئاب تزداد سوءاً لدى واحد من بين كل 5 أطفال، على مدى السنوات الأربع التالية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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