2019/12/30 | 13:18 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احراق العلم الأمريكي في ساحة اعتصام الديوانية احتجاجا على استهداف الحشد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/30 | 13:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احراق العلم الأمريكي في ساحة اعتصام الديوانية احتجاجا على استهداف الحشد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احراق العلم الأمريكي في ساحة اعتصام الديوانية احتجاجا على استهداف الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).