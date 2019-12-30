برشلونة ينوي تجديد عقد شتيجن ليستمر مع الفريق في السنوات المقبلة

2019/12/30 | 13:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يستعد برشلونة لتجديد عقد نجم الفريق، وإغلاق الباب أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه.وخرجت تقارير صحفية في الأيام القليلة الماضية، تكشف عن رغبة بايرن ميونخ، يوفنتوس وباريس سان جيرمان، في التعاقد مع الحارس الألماني تير شتيجن.وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن الأمانة الفنية لبرشلونة تعمل مع إدارة النادي بطريقة منسقة، لبناء فريق […]

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