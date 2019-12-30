السلطات التركية تعتقل عراقيين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش”

2019/12/30 | 13:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت السلطات التركية اليوم الاثنين عن تنفيذها عمليات اعتقال بداخل العديد من المحافظات التركية الهدف منها استهداف عناصر ينتمون الى تنظيم داعش.حيث أعتقلت السلطات التركية ما يقارب 70 شخصاً من مناطق متفرقة في البلاد، منها العاصمة أنقرة و بطمان وقيصرية وأضنة، كما ان الاعتقالات شملت العديد من العراقيين المقيمين في الاراضي التركية […]

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