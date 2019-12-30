فيديو : ممثل المرشد الخامنئي يحمل الأحزاب الشيعية مسؤولية الفشل السياسي

2019/12/30 | 13:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ممثل المرشد الخامنئي في العراق السيد هاشم الحيدري يحمل الأحزاب الشيعية مسؤولية الفشل السياسي.

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