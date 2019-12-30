2019/12/30 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الفنانة الأردنية ميس حمدان، عبر حسابها على “إنستغرام”، فيديو لها بإطلالة غير متوقعة حيث تنكرت بوجه الجوكر وقامت بتقليده من خلال الرقص والضحك والحركات.

ولفتت الأنظار بالتعليق عليهحيث كتبت: “معظمنا شاف فيلم الجوكر وفي الي حبه وفي الي كرهه.



بس اللي محدش اختلف عليه إن الفيلم لمسنا وعبر عن مشاعرنا في فترة من فترات حياتنا ممكن نسميها فترة البؤس والظلم وعدم التقدير وإن الحياه جاية عليك وإن الواسطة مهمة عشان توصل وإن ليه ربنا بيعمل معايا أنا كدة بالذات دون الناس وإيه الدرس المستفاد!؟ والحيرة في اتخاذ القرارات في طب وبعدين والحياة رايحة بيه لفين وإيه الصح وإيه الغلط وبالنسبة ليه؟”.

وأضافت: “السؤال كان أسيب الفن وأشتغل حاجه تانية عشان مش حاسةإني بحقق الحلم الوردي اللي كنت بحلم بيه؟! وهكذا الفرق بينا و بين بطل الفيلم إنه كان عنده مرض مزمن مانعه إنه يعبر ويفكر ويطور ويحاسب ويحاول ويخطط ويقيم نفسه لكن إحنا معظمنا عندنا العقل اللي يخلينا نعرف إن الحياة صعبة ومش وردي ولازم تفشل كتير عشان في الآخر تنجح لو حتمشي المشوار لوحدك من غير دعم”.

وختمت: “في نهاية السنة الجديدةأحب أقول إن أنا جوكر نفسي وحكون جوكر كسبان حتى لو بعد حين حتى لو كل الظروف مشيت عكس التيار وحاولت تدمر طموحي وأحلامي اللي لسه محققتش منها كتير وحعمل الي عليه بالطريقة اللي ترضيني سواء في الفن أو بره وربنا كريم”.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو – ميس حمدان تتحدث عن الاعتزال ورسالة تحد قوية… ما القصة؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو – ميس حمدان تتحدث عن الاعتزال ورسالة تحد قوية… ما القصة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).