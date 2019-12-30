2019/12/30 | 13:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أميركا الى تحمل تداعيات اعتدائها على القوات العراقية وإنهاء وجودها العسكري فيه.وقال الخارجية الإيرانية في بيان انه “ندين وبشدة الاستهداف الاميركي للحشد الشعبي الذي حارب الارهاب التكفيري والذي يظهر زيف الادعاءات الاميركية في محاربة الارهاب”.ودعت الوزارة أميركا إلى “تحمل تداعيات اعتدائها على القوات العراقية وإنهاء وجودها العسكري”.يذكر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الإيرانية: على أميركا أن تتحمل تداعيات اعتدائها على القوات العراقية وإنهاء وجودها العسكري فيه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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