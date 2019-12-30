2019/12/30 | 13:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: تعرض شخصين الى حادث سقوط من اعلى بناية المطعم التركي ببغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: تعرض شخصين الى حادث سقوط من اعلى بناية المطعم التركي ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).