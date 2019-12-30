البنتاغون: نحترم السيادة العراقية ولايمكن ردعنا عن ممارسة حقنا بالدفاع عن النفس

2019/12/30 | 13:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون"، الاثنين، ان الولايات المتحدة تحترم السيادة العراقية، فيما اشارت الى انه لايمكن ردعها عن ممارسة حقها بالدفاع عن النفس.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت السومرية نيوز، عليه ان "قوات التحالف الداعمة لعملية العزم الصلب، متواجدة في العراق بناء على دعوة من الحكومة العراقية لضمان الهزيمة الدائمة لداعش وتقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية".

واضافت ان "الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف تحترم السيادة العراقية احتراما كاملا، وتدعم العراق ليكون بلدا قويا ومستقلا"، مشيرة الى انه "لا يمكن ردع الولايات المتحدة عن ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".

وتابعت ان "هجمات كتائب حزب الله قد تسببت في إصابة العديد من أعضاء قوى الأمن الداخلي"، موضحة ان "كل من الوزير مارك إسبر ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد عبرا عن التزامهما بضرورة توقف هذه الهجمات على قوات الأمن العراقية وقوات عملية العزم الصلب بشكل نهائي".





وشددت على ضرورة "ان توقف إيران وقواتها الوكيلة في كتائب حزب الله هجماتها على الولايات المتحدة وقوات التحالف واحترام سيادة العراق لمنع أي أعمال دفاعية إضافية من جانب القوات الأمريكية"، بحسب تعبير البيان.

واعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات هجومية ضد جماعة ترعاها إيران، فيما اكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ان "واشنطن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الإجراءات التي تتخذها إيران، والتي من شأنها أن تعرض الرجال والنساء الأمريكيين للخطر".

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