استشهاد 5 طلاب ابتدائية جراء انفجار لغم ارضي غربي الفلوجة

2019/12/30 | 13:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

اعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، عن استشهاد 5 من طلبة مدرسة ابتدائية بانفجار عبوة ناسفة جنوبي مدينة الفلوجة .

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