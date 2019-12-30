الداخلية: سقوط شخصين من المطعم التركي والعثور على جثة محترقة أسفل جسر الأحرار

2019/12/30 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت السفارة الإيرانية في بغداد، الاثنين (30 كانون الأول 2019)، بيانا بشأن استهداف مقرات الحشد الشعبي من قبل الولايات المتحدة يوم أمس في قضاء القائم.

وقالت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الجيش الأمريكي الغاشم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاثنين (30 كانون الأول 2019)، نتائج اليوم الثاني من عملية إرادة النصر الثامنة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "لليوم الثاني من عملية إرادة النصر الثامنة، فرقة الرد السريع بجميع محاور

بغداد اليوم-كركوك

أفاد مصدر أمني، الاثنين (30 كانون الأول 2019)، بإصابة ضابط برتبة عميد، واثنان من أفراد حمايته بعد انفجار عبوة ناسفة على عجلة عسكرية تابعة للواء 52 بالجيش العراقي.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "في تمام الساعة

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