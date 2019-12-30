بالاسماء .. مخلفات لداعش تودي بحياة خمسة تلاميذ في الفلوجة بالعراق

2019/12/30 | 13:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل خمسة اطفال يوم الاثنين بانفجار مخلفات عسكرية لتنظيم في قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الانبار غربي العراق.

وقال في الشرطة العراقية لشفق نيوز، ان التلاميذ هم كل من: أيمن سامي محمد، ومدين مكي رشيد الجميلي، وإحسان عمر فيصل الجميلي، وعبدالله اياد ناجي الجميلي، سراج بشير رشيد الجميلي حيث لقوا حتفهم إثر إنفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش قرب إحدى المدارس في منطقة النعيمية جنوبي الفلوجة.

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