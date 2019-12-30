2019/12/30 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحلاوي: منفذ القائم يعمل بصورة طبيعية رغم القصف الأميركي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحلاوي: منفذ القائم يعمل بصورة طبيعية رغم القصف الأميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).