استقرار اسعار صرف الدولار في البورصة

2019/12/30 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

استقرت اسعار صرف الدولار، الاثنين، ببورصة الكفاح والاسواق المحلية.

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.850 دينار لكل 100 دولار.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 121.500 دينار.

سعر شراء الدولار = 120.500 دينار.

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