الاعلام الامني تعلن اقتحام مناطق خطرة في كركوك

2019/12/30 | 14:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – كركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني، تطهير قرى واقتحام مناطق خطرة والعثور على معامل تفخيخ ومعدات وعجلات في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت "العهد

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