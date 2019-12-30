لافروف يعرب عن قلق بلاده إزاء التوتر المتزايد في المنطقة

2019/12/30 | 14:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو تشعر بالقلق إزاء التوتر المتزايد في منطقة الخليج الفارسي، واتهم الغرب بالعمل على تصعيد الوضع هناك بشكل

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