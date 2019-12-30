بالوثيقة.. وزارة الاعمار تستغل هجمات داعش لتغير المناصب الادارية في كركوك

2019/12/30 | 14:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

كشف المجلس العربي في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، عن استغلال وزارة الاعمار والاسكان للأوضاع الأمنية واجراء تغييرات في ادارات دوائر مهمة بالمحافظة.

وقال الناطق باسم المجلس حاتم الطائي لـ"الغد برس"، انه "مع تصاعد وتيرة العمليات الارهابية التي تقوم بها فلول داعش، يقوم وزير الاعمار والاسكان والبلديات في حكومة تصريف الاعمال في هذا الوقت بالذات بإجراء تغييرات في المناصب الادارية بمحافظة كركوك".

وأضاف الطائي أنه "تم تغيير مدراء 4 دوائر مهمة اغلبهم من قومية واحدة ويتبعون لجهة سياسية واحدة"، مبينا أنه "اجراء تغييرات في مثل هذا الوقت والتي فيها تهميش واقصاء واضح للمكون العربي والتي سوف تؤثر بصورة كبيرة على التعايش السلمي بين ابناء المحافظة".

وأكد "اننا نطالب بالتريث في تنفيذ هذه التغييرات وإشراك ادارة كركوك فيها والرجوع الى تقاسم السلطة الذي يعتبر الدعامة الأساسية لمبدأ التعايش السلمي المكونات في كركوك، كما نطالب رئيس الوزراء بالتدخل المباشر في هذا الموضوع الذي نعتقد انه سيؤثر بصورة سلبية كبيرة جدا على وضع المحافظة، لأن مثل هذه التغييرات تصب في مصلحة الجهات التي تحاول تعكير صفو الأمن فيها".

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