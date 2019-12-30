متظاهرو الديوانية يحرقون العلم الامريكي احتجاجا على القصف الأمريكي لمقرات الحشد الشعبي

2019/12/30 | 14:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الديوانية

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