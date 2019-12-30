الخارجية الايرانية تدين استهداف كتائب حزب الله في القائم

2019/12/30 | 14:34 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية الإيرانية القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع تابعة لكتائب حزب الله في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.وقال المتحدثُ باسم الخارجية الإيرانية عباس...

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