مطالبات نيابية بعقد جلسة طارئة لبحث القصف الأمريكي على مقرات الحشد

2019/12/30 | 14:34 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد البرلمان اليوم الجلسة الثلاثين من الفصل التشريعي الثالث، وسط دعوات نيابية لتحويل الجلسة إلى جلسة خاصة لبحث القصف الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي في مدينة القائم...

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