بالوثائق.. تواقيع لإدراج القصف الأمريكي في القائم على جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم

2019/12/30 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالب عدد من النواب، الاثنين (30 كانون الأول 2019)، بإدراج القصف الأمريكي على مواقع تابعة للحشد الشعبي، يوم أمس في قضاء القائم على جدول اعمال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثائق تكشف عن عدد النواب الذين طالبوا رئاسة المجلس بإدراج قصف مواقع الحشد الشعبي من قبل الولايات المتحدة.

وتبين الوثائق، أن "34 نائبا طالبوا رئاسة المجلس بإدراج ملف القصف على لائحة اعمال المجلس لهذا اليوم".

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد نشرت، الاحد (29 كانون الأول 2019)، جدول أعمال جلسة البرلمان رقم (27) ليوم الاثنين.

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس، وتلقتها (بغداد اليوم): "التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (6) لسنة (2019)، بالإضافة الى استكمال مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014".

وكانت هيأة الحشد الشعبي، قد أكدت، الاحد (29 كانون الأول 2019)، أن طائرات أميركية مسيرة، استهدفت مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار.

وذكر موقع الحشد الشعبي، في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "طائرات أميركية مسيرة قصفت، مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي بمنطقة المزرعة في طريق عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة البادية بقضاء القائم غربي محافظة الأنبار".

وكان مدير مديرية الحركات في هيأة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، قد أعلن، الاثنين (30 كانون الأول 2019)، ارتفاع حصيلة ضحايا الحشد غربي الأنبار.

وقال الربيعاوي في تصريح نقله موقع "الحشد الشعبي"، إن "حصيلة الاعتداء الغاشم على مقرات اللواءين 45 و 46 بلغت 25 شهيدا و51 جريحاً".

وأضاف، ان "عدد الشهداء قابل للزيادة نظرا لوجود جرحى في حالة حرجة وإصابات بليغة".

بغداد اليوم -بابل

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وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحاضرين المجانيين في محافظة بابل، ما زالوا مست

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وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الدكتورة الاختصاص نسائية وتوليد صبا رافع الخطيب، أ

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وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" اللجان التحقيقية في قضية استقدام رئيس واعضاء

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