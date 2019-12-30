في العراق فقط مزدوجو الوظيفة وثلاثيو ورباعيو الرواتب!

2019/12/30 | 14:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الستار رمضان هناك الكثير من الامور والمواضيع التي ربما لا يمكن ان تحدث او تستمر الا في العراق فقط، ونحن اليوم لا نتحدث عن الامور الايجابية اوالانجازات التي هي...أكمل القراءة ←

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