ماذا بعد قانون الانتخابات؟

2019/12/30 | 14:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.هاشم العوادي بالرغم من ان الحراك الجماهيري الاخير جاء من اجل الضغط على السلطة السياسية في العراق لمعالجة الازمات السياسية المتفاقمة في الجوانب الامنية والاقتصادية والخدمية وخصوصا ازمة البطالة التي...أكمل القراءة ←

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