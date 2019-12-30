مقتدى الصدر تبعية إيرانية

2019/12/30 | 14:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فخري مشكور [ليس عيبًا ان يكون اصلك ايرانيا، لكن العيب ان تتهم غيرك بالذيول وانت منهم] [ كل سيد اصله البعيد عربي… بهذا الاعتبار فان السيد خميني عربي والخامنئي عربي...أكمل القراءة ←

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