2019/12/30 | 14:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد علي مزهر شعبان بعد اخذتنا الافكار ورهنا لواقع لم يتبين فيه لون مشع إلا الرمادي، وفي زمن مرهون بالتجاذبات المدركه للاعيبها، والماضية المموهة لبعض قارئيها .زمن رهين تغطيه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا حوت برجيله .. ولا خذت سيد علي .) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا حوت برجيله .. ولا خذت سيد علي .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).