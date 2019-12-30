2019/12/30 | 14:40 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ علي يوجه خطابا جديداً لـ العامري: سأتي بك واحاكمك حتى لو كنت في ايران !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ علي يوجه خطابا جديداً لـ العامري: سأتي بك واحاكمك حتى لو كنت في ايران !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).