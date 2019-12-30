2019/12/30 | 14:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الغارات الامريكية على مواقع الحشد الشعبي موصفا ايها بالعدوان السافر للضغط على العراقيين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبلان يستنكر الغارات الأميركية على مواقع الحشد الشعبي بالعراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبلان يستنكر الغارات الأميركية على مواقع الحشد الشعبي بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).