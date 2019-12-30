شاهد : أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي

2019/12/30 | 14:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستلقة/ نشر أحد الحسابات التي تداول أخبار المشاهير على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام صورا للفنانة المصرية نادية لطفي في أحدث ظهور لها .والتي ظهرت بها وهي ترتدي ملابس باللون الأحمر احتفالا بالكريسماس .وتفاعل المتابعين بشكل كبير على الصورة والذين أشادوا بأن الفنانة نادية لطفي مازالت تحتفظ بجمالها على الرغم من تقدم العمر وتمنوا […]

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