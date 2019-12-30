شاهد : أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي


شاهد : أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي
2019/12/30 | 14:42 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستلقة/ نشر أحد الحسابات التي تداول أخبار المشاهير على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام  صورا للفنانة المصرية نادية لطفي  في أحدث ظهور لها .

والتي ظهرت بها وهي ترتدي ملابس باللون الأحمر احتفالا بالكريسماس .

وتفاعل المتابعين بشكل كبير على الصورة والذين أشادوا بأن الفنانة نادية لطفي مازالت تحتفظ بجمالها على الرغم من تقدم العمر وتمنوا […]

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