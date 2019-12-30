انباء عن سجن النائبة السابقة “شذى العبوسي” 5 سنوات بتهمة “الرشوة”

2019/12/30 | 14:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن اسم النائب السابق الصادر بحقه حكما بالحبس الشديد لخمس سنوات.وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “النائب السابق الصادر بحقه حكما بالحبس الشديد لخمس سنوات هي شذى منذر عبد الرزاق (شذى العبوسي)”.واضاف المصدر ان “ذلك جاء بتهمة تعاطي الرشوة”.يذكر ان هيأة النزاهة كشفت في […]

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