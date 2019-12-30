مسيحيّو برطلة ينصبون أكبر شجرة الميلاد مغطّاة بصور شهداء التظاهرات

2019/12/30 | 14:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل منذ إنطلاق التظاهرات العراقية في سوح التحرير من أجل إسترداد الكرامة العراقية المسلوبة وإعادة حقوق العراقيين، بدأ المسيحيّون في العراق بدعم التظاهرات العراقية بكافة الطرق ومنها بدأت بحملات جمع التبرعات وإرسال الدعم للمتظاهرين ورسائل تضامن ومحبة مع شهداء التظاهرات والجرحى.إنطلقت مبادرة شجرة الميلاد المغظّاة بصور شهداء التظاهرات التي …

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