خلال اقل من اسبوع .. هزات ارضية تضرب هذه المناطق في اقليم كوردستان

2019/12/30 | 14:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اشر تقرير للرصد الزلزالي حدوث هزات ارضية خلال اقل من سبعة ايام توزع على عدة مناطق في ايران وسوريا واقليم كوردستان.

ونوه التقرير الى توزيع الهزات الارضية على اطراف الصفيحة العربية خلال اقل من اسبوع وبشكل نمطي متخذ بدأً من مضيق هرمز بحركة معاكسة لحركة عقارب الساعة ثم نشاط في بوشهر وعيلام وقلعة دزة ودهوك وشمال سوريا واخيرا هزة بقوة 3,8 فجر اليوم 30/12 في البحر الاحمر دلائل توصلنا الى ان الصفيحة العربية في حالة حركة.

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