2019/12/30 | 14:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شف الاتحادان الأردني والعراقي لكرة القدم عن عزمهما التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس آسيا 2027، وذلك بحسب ما أعلنا الاثنين.وغرد اتحاد الكرة الأردني في حسابه على تويتر “استضافة كأس آسيا فخر كبير للاتحادين الأردني والعراقي لكرة القدم… ندرس ونتطلع للعمل والتعاون المشترك مع الأشقاء في العراق لتقديم ملف مشترك يضمن تنظيم واستضافة نسخة 2027

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأردن والعراق يعتزمان التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس آسيا 2027 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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