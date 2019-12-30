تقرير: رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي منافس قوي لمنصب رئيس الوزراء

2019/12/30 | 14:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشرت صحيفة ذا ناشونال، تقريرا صحفيا عن فرص رئيس جهاز المخابرات العراقية، مصطفى الكاظمي بالفوز في منصب رئاسة الحكومةالعراقية الانتقالية بحكم علاقاته الإقليمية المتوازنة مع جميع الدول الفاعلة في المشهد العراقي.أدناه نص تقرير: مع استمرار الأزمة السياسية في العراق ، تنتشر أسماء مختلفة في عناوين وسائل الإعلام في البلاد والدوائر السياسية […]

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