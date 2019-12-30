أفنان القاسم - الشرق الأوسط يكره المملكة 2

2019/12/30 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم لا يخطئ المرء حين يقول "إن قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين هو مشروع غربي صهيوني غايته إبقاء المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط في حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.هذا المشروع الغربي كان يريد إبقاء باب السيطرة على المنطقة مفتوحًا على مصراعيه لمصلحته الإستراتيجية المتمثلة في إبقاء هيمنته على مقدراتها وثرواتها.ولعل إسرائيل التي وجدت نفسها غريبة بعد زرع كيانها من قبل بريطانيا في......

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