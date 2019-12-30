2019/12/30 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان لقد ارتوت الارض بالدماء والذين يسقطون في كل مكان هم بشر وليسوا اناسا اليين بلا احاسيس وبلا كرامة او مجرد ارقام في سجلات تعداد السكان وفقط الانسان الالي يصمت ولا يتحرك ازاء الواقع المعاش في كل دولة ودولة على سطح الكرة الارضية, وقد آن اوان التحرك لتغيير الواقع الكارثي, وهنا ما هو الافضل للمواطن الاسرائيلي ان يعيش على رقعة صغيرة هي الدولة قبل حرب حزيران 5/6/1967 براحة بال واستقرار وامن وامان واطمئنان......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سهيل قبلان - الارض تصيح كفى: لقد ارتويت بالدماء) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سهيل قبلان - الارض تصيح كفى: لقد ارتويت بالدماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).