القوة الجوية يعاود تدريباته الأسبوع المقبل

2019/12/30 | 15:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الجهاز الفني للقوة الجوية، أن الفريق سيعاود تدريباته اليومية انطلاقا من الأسبوع المقبل، تحضيرا لاستئناف منافسات الدوري.وقال المدرب المساعد لؤي صلاح في تصريح صحفي، إن “الفريق سيباشر تدريباته مجددا في ملعب النادي، اعتبارا من يوم السبت المقبل، تأهبا لاستئناف منافسات الدوري”.وبين أن “الإبهام والغموض مازال يكتنف مصير الدوري رغم أن الحديث في الإعلام يؤكد

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