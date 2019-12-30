العثور على جثة محترقة بالكامل أسفل جسر الأحرار

2019/12/30 | 15:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الداخلية، على جثة محترقة بالكامل أسفل جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد.

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