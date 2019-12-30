الكرملين: واشنطن لم تبلغ موسكو بقصف مواقع الحشد

2019/12/30 | 15:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة لم تخبر روسيا بقصف مواقع الحشد الشعبي في العراق وسوريا.

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