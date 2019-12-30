حركة البشائر الشبابية تدعو لتعزيز قدرات القوات المسلحة الدفاعية

2019/12/30 | 15:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت حركة البشائر الشبابية، اليوم الاثنين،الى تعزيز قدرات القوات المسلحة الدفاعية لمواجهة التحديات التي تهدد سيادة العراق وأمنه.

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