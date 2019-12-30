2019/12/30 | 15:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، اليوم الاثنين، القبض على شخصين سرقا عجلة ضمن منطقة النهضة في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخصين سرقا عجلة من منطقة النهضة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شخصين سرقا عجلة من منطقة النهضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).